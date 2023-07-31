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Политолог назвал сумасшествием размещение польских снайперов на границе с Белоруссией

Светов о польских снайперах на границе с Белоруссией: это политическое сумасшествие
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Фото: flickr.com/Combat Camera
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Размещение снайперов на границе с Белоруссией является формой политического сумасшествия руководства Польши. Об этом 31 июля «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

«Поляки уже не знают, как еще изобразить себя страдающей стороной от специальной военной операции. У Польши это вообще принцип, что вся история мира — это история, когда Польшу обижает, на Польшу покушаются, Польше хотят причинить зло. Вот и в этой ситуации они об этом твердят, что все действия направлены только на одно — на завоевание Польши и ее уничтожение», — сказал он.

Эксперт отметил, что Польша пытается всячески отмежеваться от Белоруссии. Так, на границе двух стран построен забор силами Варшавы, закрываются пропускные пункты.

«Теперь вот новая песня, что ставят снайперов, но по кому эти снайперы будут стрелять? Ответа нет», — подчеркнул Светов.

По мнению собеседника «Известий», такие действия Варшавы можно связать с предстоящими осенью парламентскими выборами.

«У блока, который возглавляет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, шансы снова выиграть выборы достаточно низкие. Похоже, что поляки все-таки готовы проголосовать за то правительство, которое будет заниматься польскими проблемами, а не проблемами Украины. Отсюда Моравецкий изображает из себя спасителя Родины и Отечества», — пояснил Светов.

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27 июля председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о необходимости расширить забор на границе с Белоруссией для обеспечения безопасности.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, являются проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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