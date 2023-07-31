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Патрушев отметил конфронтационный курс Финляндии в отношении России

Патрушев: Финляндия выбрала конфронтационный курс в отношении России
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Финляндия, не усвоив уроков прошлого, снова ведет конфронтационный курс в отношении России. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он обратился к историческим фактам времен Третьего рейха и напомнил, что тогда финские военнослужащие воевали на стороне нацистской Германии, отличившись особой жестокостью.

«Только в Карелии ими было варварски убито свыше 7 тыс. военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тыс. мирных жителей. Однако союз Хельсинки с Берлином продлился только до марта 1945 года», — заявил Патрушев в Петрозаводске в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

В настоящее время политика финского руководства, курируемая американской стороной, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения, заявил секретарь Совбеза РФ. Так, активизировались ультраправые организации, требующие возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны.

«Полагаю, что после нашей победы в специальной военной операции всё вернется на круги своя, как это было в 1945 году, когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии», — отметил Патрушев.

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Ранее, 28 июля, финский МИД заявил, что Финляндия прекращает обслуживание клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 августа. Кроме того, из-за «ограниченных ресурсов» заявления на визы не будут принимать в посольстве страны в Москве и визовых центрах в России с 1 по 31 августа.

Также Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

30 мая МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

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