В МИД РФ подтвердили заморозку счетов посольства Финляндии в России

Москва подтверждает ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Об этом сообщила в среду, 17 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем факт введения в России ограничения на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, это решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия в отношение российских учреждений в этой стране, которые могут использовать счет только в одном из местных банков.

Ранее в этот день в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. По мнению Хельсинки, ситуация серьезная и «дело расследуется». Позже финляндское внешнеполитическое ведомстве сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Также министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не закроет дипмиссии республики. Обработка денежных потоков будет трудоемкой, подчеркнул он.

В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипломатических миссий страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении посольства РФ.

Ограничения РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Например, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.