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Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону через Финляндию рассмотрели на заседании президент республики Саули Ниинистё и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии. Об этом 27 июня сообщил департамент правительственной связи на сайте.

«Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан всё еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений», — говорится в сообщении.

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В 2022 году с полуночи 30 сентября Финляндия запретила въезд российским туристам. Въезд закрыт гражданам и с туристическими визами, и с шенгенскими. При попытке проезда через границу туристические визы россиян аннулируют.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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