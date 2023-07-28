Финляндия с 1 августа прекратит выдачу виз в Санкт-Петербурге

Финляндия прекращает обслуживание клиентов в генконсульстве в Санкт-Петербурге с 1 августа, следует из сообщения финского МИДа 28 июля.



«6 июля 2023 года Россия сообщила о закрытии с 1 октября 2023 года генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в связи с чем обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября 2023 года», — сказано в заявлении.



Прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге будет прекращено, в том числе через визовые центры.



Вместе с тем отмечается, что из-за «ограниченных ресурсов» заявление на визы не будут принимать в посольстве страны в Москве и визовых центрах в России с 1 по 31 августа.



Посольство в Москве с 1 сентября станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, имеющие отношение к Финляндии.

19 июля Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года в качестве ответной меры на решение России от 6 июля о закрытии финского генконсульства в Санкт-Петербурге.



Также МИД РФ сообщал, что Москва высылает девять финских дипломатов в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

30 мая МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске.

До этого, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.