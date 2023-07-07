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В знак ответа: РФ не получила уведомления о закрытии генконсульства в Турку

Что происходит с российско-финскими отношениями и чем завершится дипломатическое противостояние двух стран
Фото: commons.wikimedia.org/Upp75
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Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от Хельсинки о планах закрыть генконсульство РФ в Турку. Об этом «Известиям» сообщило российское диппредставительство. При этом в самом генконсульстве отметили, что, если Хельсинки пойдет на этот шаг, Россия воспримет это как очередной недружественный жест. В экспертном сообществе полагают, что главной причиной ухудшения отношений двух стран стало вступление северной страны в НАТО, после чего Финляндия лишилась самостоятельности во внешней политике.

«Дипломатическая война»

6 июля президент Финляндии Саули Ниинистё пригрозил закрыть российское генконсульство в Турку в ответ на «асимметричные и жесткие» действия Москвы в адрес Хельсинки. Дело в том, что в этот же день МИД России объявил о высылке девяти финских дипломатов и отзыве своего согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно завершит свою работу 1 октября. В МИД Финляндии заявили, что подготовят меры ответного характера.

Впрочем, в российском посольстве «Известиям» сообщили, что информации о возможном закрытии российского диппредставительства в Турку (по крайней мере 7 июля) в ведомство не поступало. Информацию подтвердили и в генконсульстве.

Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

«Мы слышали первые публичные комментарии руководства Финляндии по поводу принятых Россией ответных мер на недружественные действия Хельсинки, в том числе в отношении разработки возможного ответа. Однако пока каких-либо формальных решений финляндская сторона не приняла, так что генконсульство продолжает свою работу в обычном режиме», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

При этом в генконсульстве заметили, что принятие такого решения стало бы очередным недружественным жестом, укладывающимся в общий внешнеполитический курс Финляндии, «который в последнее время носит подчеркнуто антироссийский характер».

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«Дипломатическая война» между Москвой и Хельсинки разгорается с каждым днем. 6 июля правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу им виз. А спустя несколько часов стало известно, что с 10 июля власти ужесточат въезд в государство для российских абитуриентов и бизнесменов. В МИД республики уточнили, что отныне деловые поездки можно будет осуществлять только в Финляндию. Транзит в другие государства будет запрещен, а чтобы приехать сюда даже владельцам местной недвижимости, потребуются «веские причины». Студентам разрешат приезжать в Финляндию только для участия в определенных программах, например обмена.

Здание Университета Хельсинки

Здание Университета Хельсинки

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Стоит отметить, что первые недружественные шаги финская сторона совершила еще в прошлом году. Хельсинки запретил россиянам въезжать в страну по туристическим визам в сентябре 2022-го. Свое решение власти объяснили угрозой, которую могут представлять въезжающие по шенгенским турвизам граждане России. Вдобавок в январе МИД сообщил о заморозке российских активов на сумму €187 млн. А спустя полгода, 6 июня, Финляндия объявила о высылке девяти российских дипломатов. Весьма символично, что с начала года власти Хельсинки начали строить 200-километровую стену на границе с Россией.

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Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Весной в Хельсинки пожаловались, что Россия наложила ограничения на банковские счета посольства в Москве и генконсульства в Петербурге. 1 июня РФ приняла решение о выходе из двустороннего соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. А в мае газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники больше не пускают в страну путешественников, ездящих в Россию на шопинг или за дешевым бензином по деловой визе. Согласно законодательству РФ, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки. Ранее в России на это смотрели сквозь пальцы.

Виновато НАТО?

Современные отношения России и Финляндии всегда отличались относительной стабильностью. Об этом, к слову, свидетельствовали регулярные встречи не только на высшем уровне, но и бизнеса. Кроме того, Финляндия была излюбленным местом для российских туристов, многие граждане РФ уезжали учиться в соседнее государство. Разумеется, и сами финны довольно часто посещали по тем или иным причинам Россию.

Финско-российская граница

Финско-российская граница

Фото: ТАСС/IMAGO/Markku Ulander

Впрочем, в прошлом году ситуация кардинально изменилась. Если раньше Финляндия была шестым крупнейшим торговым партнером России в ЕС (после Германии, Нидерландов, Франции, Италии и Польши), то в 2022-м ежемесячный уровень товарооборота упал ниже минимумов 1990-х годов: импорт сократился до €150 млн, а экспорт — до €140 млн. При этом в недавнем интервью газете Le Monde Ниинистё заметил, что уход всех финских компаний с российского рынка оказался безрезультатным.

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К слову, последний разговор президента Финляндии Саули Ниинистё с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся больше года назад, а последняя встреча аж в 2021-м. Хотя именно Финляндия в каком-то смысле раньше выполняла роль моста между Востоком и Западом: в 2018 году российский лидер встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом, который на тот момент возглавлял Штаты. Таким образом, на сегодня российско-финские отношения переживают один из худших периодов за последние десятилетия, заметили ранее в посольстве РФ в Финляндии.

Тем не менее даже в нынешних условиях гуманитарные связи между государствами сохраняются. Так, на днях погранслужба Финляндии отчиталась о ситуации на границе с Выборгским районом Ленинградской области: и только в первом полугодии 2023-го границу России и Финляндии пересекли более 640 тыс. раз. По информации статистического управления Финляндии, в стране также проживает более 37 тыс. российских граждан, имеющих финские паспорта. В общей сложности на консульском учете в посольстве и консульствах России в Финляндии состоят 23 911 граждан РФ.

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Фото: ТАСС/EPA/JUHA METSO

По оценке Йохан Бекмана, доцента Хельсинского университета, за ухудшение российско-финляндских отношений ответственно предыдущее правительство Санны Марин, при которой в апреле этого года страна вступила в НАТО. В июне его сменила новая правящая коалиция во главе с премьер-министром Петтери Орпо.

Правительство Санны Марин уничтожило нейтралитет Финляндии. Теперь она — член НАТО, и теперь у нее, по сути, нет права голоса. Когда Финляндия была нейтральной, у нее были хорошие отношения со всеми сторонами: и с Россией, и США, и с Европой. Поэтому теперь Финляндии как субъекта международных отношений фактически не существует, — заявил эксперт «Известиям».

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Впрочем, втягивание страны в Североатлантический альянс одобряют далеко не все граждане и даже политики. Во время голосования по членству Финляндии в НАТО шесть депутатов от «Левого альянса», входившего в правящую коалицию, выступили против. Еще двое воздержались. Не поддержал членство своей страны в альянсе и депутат парламента Ано Туртиайнен, который прошлой осенью раскритиковал планы властей полностью запретить въезд россиянам по шенгенским визам. Воздержались от голосования некоторые представители «Истинных финнов» и даже «Зеленых».

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

По мнению Бекмана, в Финляндии больше не осталось крупных политических сил, дружественно относящихся к России, поскольку открытые симпатии к Москве теперь чреваты «политическим самоубийством». Хотя он считает, что даже в правительстве всё еще остались те, кто осознает важность нормализаций отношений с РФ.

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