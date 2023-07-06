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РФ отзовет согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Россия с 1 октября в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, заявили в российском МИДе в четверг, 6 июля.

«6 июля в МИД России был вызван посол Финляндии в России [Антти] Хелантеря. <…> Обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа», — отмечено в сообщении ведомства.

Также РФ объявила девять сотрудников финского посольства в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге персонами нон грата.

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30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сказал о том, что Москва будет учитывать членство Хельсинки в НАТО, если от финской стороны поступит предложение о нормализации отношений.

Финское министерство 6 июня написало в своем Twitter о вызове временного поверенного в делах РФ. Его уведомили о высылке девяти человек, работающих в посольстве России.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В российском внешнеполитическом ведомстве указали на негативные последствия такого шага в отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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