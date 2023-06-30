Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии
Происшествия
Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН
Мир
Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше
Происшествия
В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года

Лавров назвал членство Финляндии в НАТО фактором при нормализации отношений

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия будет учитывать членство Финляндии в НАТО, если от нее поступит предложение о нормализации отношений. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы жить мирно. Мы многое сделали, чтобы Финляндия обрела независимость. Русские всегда помнят добро, но не всегда его помнят некоторые наши партнеры. Если Финляндия решит, что надо возвращаться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки может сделать», — сказал он на онлайн-брифинге.

По его словам, полного возвращения к прежнему уровню отношений уже не будет из-за вступления Финляндии в НАТО и возможного размещения военной инфраструктуры альянса.

«Когда и если мы будем обсуждать рамки новых отношений, мы будем учитывать изменившийся статус Финляндии, а именно присоединение к НАТО и подписание документа, допускающего размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Наверное, «бизнеса как обычно» уже не будет», — добавил Лавров.

Ранее, 27 июня, Финляндия продлила ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону. Президент республики Саули Ниинистё заявил, что они представляют угрозу для международных отношений Финляндии.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

6 июня финское правительство объявило, что Финляндия намерена выдворить из страны девять сотрудников российского посольства. Данное решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны. Кабмин назвал действия российских дипломатов нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Финляндия обвинила российскую сторону в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов. Данное заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным, отметив, что действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023