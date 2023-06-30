Лавров назвал членство Финляндии в НАТО фактором при нормализации отношений

Россия будет учитывать членство Финляндии в НАТО, если от нее поступит предложение о нормализации отношений. Об этом 30 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда были заинтересованы в том, чтобы жить мирно. Мы многое сделали, чтобы Финляндия обрела независимость. Русские всегда помнят добро, но не всегда его помнят некоторые наши партнеры. Если Финляндия решит, что надо возвращаться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки может сделать», — сказал он на онлайн-брифинге.

По его словам, полного возвращения к прежнему уровню отношений уже не будет из-за вступления Финляндии в НАТО и возможного размещения военной инфраструктуры альянса.

«Когда и если мы будем обсуждать рамки новых отношений, мы будем учитывать изменившийся статус Финляндии, а именно присоединение к НАТО и подписание документа, допускающего размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Наверное, «бизнеса как обычно» уже не будет», — добавил Лавров.

Ранее, 27 июня, Финляндия продлила ограничения на въезд россиян в страну и в Шенгенскую зону. Президент республики Саули Ниинистё заявил, что они представляют угрозу для международных отношений Финляндии.

6 июня финское правительство объявило, что Финляндия намерена выдворить из страны девять сотрудников российского посольства. Данное решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны. Кабмин назвал действия российских дипломатов нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Финляндия обвинила российскую сторону в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов. Данное заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным, отметив, что действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.