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Финляндия объявила о планах выслать девять российских дипломатов

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Фото: vk.com/rusemb_fin
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Финляндия намерена выдворить из страны девять человек, работавших в российском посольстве, объявили в кабмине страны 6 июня.

Данное решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны.

Власти Финляндии обвинили российских дипломатов в разведывательной деятельности.

«Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Министерство иностранных дел проинформирует об этом посла России», — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте правительства.

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17 мая в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетв представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

После этого Финляндия обвинила российскую сторону в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов. Данное заявление официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала абсурдным, отметив, что действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.

Позднее, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы, который нанес серьезный ущерб всему комплексу двусторонних отношений.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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