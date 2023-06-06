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МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ

МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах РФ о высылке девяти дипломатов
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Фото: commons.wikimedia.org/Matti Paavonen
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МИД Финляндии уведомил временного поверенного в делах России о высылке девяти дипломатов в Хельсинки. Об этом 6 июня финское министерство написало в Twitter.

«МИД Финляндии сегодня вызвал поверенного в делах России, которого уведомил о высылке девяти человек, работающих в посольстве России», — сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство указало, что работников посольства подозревают в разведывательной деятельности.

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Ранее в этот день финское правительство объявило, что Финляндия намерена выдворить из страны девять сотрудников российского посольства. Данное решение было принято в рамках совместного заседания президента Финляндии и комитета по внешней политике и политике безопасности правительства страны. Кабмин назвал действия российских дипломатов нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

17 мая в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

После этого Финляндия обвинила российскую сторону в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов. Данное заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным, отметив, что действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.

Позднее, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса.

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