Патрушев назвал США и союзников спонсорами терроризма

Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически стали спонсорами терроризма. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев.

Он напомнил про заявление американского журналиста Сеймура Херша о том, что администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии.

«Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — указал Патрушев на совещании по вопросам безопасности Карелии в Петрозаводске.

Подобные действия Запада, по его словам, подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности граждан РФ, которые на данный момент решаются в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее, 25 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Киева. Он подчеркнул, что достижениями Соединенных Штатов на выбранном пути станет еще большее количество человеческих страданий и смертей.

До этого, 18 июля, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что у нее нет сомнений в причастности западных спецслужб к теракту на Крымском мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

До этого часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.