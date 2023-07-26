Посол Антонов обвинил США в спонсировании террористических планов Киева

«Накачка» Вашингтоном своих украинских марионеток оружием — за гранью морали и здравого смысла, так как по сути спонсирует террористический киевский режим, заявил 25 июля посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того, чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников. Например, продолжать атаки на Крымский мост, который не является военным объектом, так как давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ», — приводит слова дипломата Telegram-канал российской дипмиссии.

В своем комментарии Антонов подчеркивает, что достижениями США на выбранном пути станет еще большее количество человеческих страданий и смертей.

«Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями», — отмечает он.

Посол Антонов недоумевает, сколько еще американских БМП Bradley должно сгореть, чтобы руководство США осознало бесперспективность попыток победить нашу страну «на поле боя», которые приведут лишь «к бесславному поражению русофобов».

25 июля Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи стоимостью $400 млн. В список переданного вооружения войдут снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS и другое.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ракеты ATACMS для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.