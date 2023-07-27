Херш рассказал о роли администрации Байдена в терактах на Крымском мосту

Роль администрации президента США Джо Байдена в терактах на Крымском мосту была чрезвычайно важной. Об этом 27 июля рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — привел Херш слова одного из американских чиновников.

Источник сказал журналисту, что стратегия США заключается в том, что Украина может делать всё, что захочет.

Ранее, 25 июля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Киева. Он подчеркнул, что достижениями Соединенных Штатов на выбранном пути станет еще большее количество человеческих страданий и смертей.

До этого, 18 июля, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что у нее нет сомнений в причастности западных спецслужб к теракту на Крымском мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали. Позднее девочку выписали.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.