В Москве назвали условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

Вывод российского тактического ядерного оружия (ТЯО) с территории Белоруссии возможен только после отказа США и НАТО от деструктивного курса и вывода американского ядерного оружия из Европы. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности», — отметил Полищук.

Дипломат добавил, что размещение ТЯО — вынужденное решение, направленное на обеспечение безопасности Союзного государства.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 12 июля заявил, что партнерство России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики».

В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.