Реклама
Прямой эфир
Армия
Корабли ВМФ России оснастят дополнительными средствами борьбы с дронами
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД
Происшествия
В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
Мир
Маск заявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Мир
Мьянма открыла россиянам безвизовый въезд на 30 дней
Экономика
С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС
Наука и техника
Путин выступит на пленарной сессии Форума будущих технологий
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве умеренный дождь в четверг
Мир
СБ ООН проведет экстренное заседание по поводу ракетного запуска КНДР
Мир
В шведском Хельсингборге устроили акцию по сожжению устава НАТО
Общество
В Анапе ввели режим ЧС из-за надвигающегося циклона

Посол Антонов указал на лицемерное возмущение США партнерством РФ и Белоруссии

Посол Антонов: Нас давно не удивляет склонность США и союзников выворачивать наизнанку факты
0
Фото: Посольство РФ в США
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики», заявил 12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — приводит его слова Telegram-канал посольства.

Дипломат указал на очередное подтверждение двойных стандартов в западном лагере: в коммюнике НАТО утверждается, будто размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии «подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе». При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе поддерживает мир и сдерживает агрессию.

Антонов напомнил о нескрываемой антироссийской направленности ядерного оружия и учений со стороны стран — членов НАТО, о призывах продвигать соответствующую инфраструктуру к границам Союзного государства.

«Предпринимаемые нами действия направлены на защиту в условиях развязанной против России тотальной гибридной войны и заявленного намерения нанести нам «стратегическое поражение». В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство», — резюмировал посол.

НАТО или не надо: в альянсе не исключили размещения в Польше ядерного оружия
Почему эксперты считают маловероятным подключение Варшавы к программе Nuclear Sharing в ближайшем будущем

23 июня посол Антонов заявил об абсурдности спекуляций американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Антонов предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023