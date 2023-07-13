Посол Антонов указал на лицемерное возмущение США партнерством РФ и Белоруссии

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики», заявил 12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и их союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — приводит его слова Telegram-канал посольства.



Дипломат указал на очередное подтверждение двойных стандартов в западном лагере: в коммюнике НАТО утверждается, будто размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии «подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе». При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе поддерживает мир и сдерживает агрессию.

Антонов напомнил о нескрываемой антироссийской направленности ядерного оружия и учений со стороны стран — членов НАТО, о призывах продвигать соответствующую инфраструктуру к границам Союзного государства.



«Предпринимаемые нами действия направлены на защиту в условиях развязанной против России тотальной гибридной войны и заявленного намерения нанести нам «стратегическое поражение». В отличие от НАТО речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, которая образует единое оборонное пространство», — резюмировал посол.

23 июня посол Антонов заявил об абсурдности спекуляций американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине. Антонов предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.