Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен
Мир
Американский профессор счел Украину обреченной быть другом России
Мир
Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка
Мир
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Общество
Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске

Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Об этом 23 июня заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал слова республиканца Линдси Грэма, который сообщил, что американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — сказал посол.

Он назвал проект резолюции очередным проявлением «слепой ненависти» к России.

Антонов отметил, что эти провокационные высказывания способствуют эскалации напряженности. При этом сенаторы США еще глубже вовлекают страну в конфликт на Украине абсурдными спекуляциями.

Как подчеркнул дипломат, Россия остается ответственной ядерной державой. Также он указал, что размещение Россией ТЯО в Белоруссии было сделано на законных основаниях.

«Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников», — сказал российский дипломат.

Антонов предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда «грязную бомбу» и обвинив в инциденте Россию.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 июня сообщил об отсутствии признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. По его словам, у Вашингтона «нет причин повышать готовность своих ядерных сил».

13 июня Путин указал, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство у Вашингтона.

9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023