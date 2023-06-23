Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия

Спекуляции американских сенаторов о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны. Об этом 23 июня заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом он прокомментировал слова республиканца Линдси Грэма, который сообщил, что американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к нападению на НАТО.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — сказал посол.

Он назвал проект резолюции очередным проявлением «слепой ненависти» к России.

Антонов отметил, что эти провокационные высказывания способствуют эскалации напряженности. При этом сенаторы США еще глубже вовлекают страну в конфликт на Украине абсурдными спекуляциями.

Как подчеркнул дипломат, Россия остается ответственной ядерной державой. Также он указал, что размещение Россией ТЯО в Белоруссии было сделано на законных основаниях.

«Мы не нарушили ни одного международного обязательства и сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территориях европейских союзников», — сказал российский дипломат.

Антонов предположил, что за фразеологией американских сенаторов скрывается стремление подготовить мир к провокации на Запорожской АЭС, подсунув туда «грязную бомбу» и обвинив в инциденте Россию.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 июня сообщил об отсутствии признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. По его словам, у Вашингтона «нет причин повышать готовность своих ядерных сил».

13 июня Путин указал, что США всё больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности. Штаты делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, считает президент РФ.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты стараются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что расширение Россией собственного ядерного арсенала вызывает беспокойство у Вашингтона.

9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.