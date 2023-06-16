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Блинкен отметил отсутствие признаков намерения РФ применить ядерное оружие
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Блинкен отметил отсутствие признаков намерения РФ применить ядерное оружие

Блинкен: США не повысят готовность своих ядерных сил из-за размещения ЯО в Белоруссии
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, и не видят оснований для повышения готовности собственных ядерных сил. Об этом 16 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать свое ядерное оружие», — ответил он на вопрос о размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) РФ в Белоруссии.

По словам главы американской дипломатии, у Вашингтона «нет причин повышать готовность своих ядерных сил».

Блинкен предупредил, что США продолжат внимательно следить за ситуацией.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о размещении ТЯО в Белоруссии до конца года. Передача тактического ядерного оружия республике — это элемент сдерживания, добавил глава государства.

В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

9 июня Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля.

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