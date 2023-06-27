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Лукашенко сообщил о ввозе в Белоруссию значительной части ядерного оружия

Лукашенко: значительная часть ядерного оружия уже завезена в Белоруссию
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ядерного оружия. Об этом он сообщил во вторник, 27 июня, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Поляки и прочие считают, что <…> «Вагнер» будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Белоруссию. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Глава белорусского государства отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию ядерного оружия. По его словам, этим занимается России, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Лукашенко подчеркнул, что ответственность за сохранность оружия прежде всего несет он.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее, 24 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам.

9 июня президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

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