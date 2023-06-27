Лукашенко сообщил о ввозе в Белоруссию значительной части ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ядерного оружия. Об этом он сообщил во вторник, 27 июня, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

«Поляки и прочие считают, что <…> «Вагнер» будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Белоруссию. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Глава белорусского государства отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию ядерного оружия. По его словам, этим занимается России, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Лукашенко подчеркнул, что ответственность за сохранность оружия прежде всего несет он.

Ранее, 24 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием (ТЯО), которое будет размещено в Белоруссии, это соответствует международным обязательствам.

9 июня президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с Лукашенко в Сочи сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него в начале июля. Путин отметил, что вся соответствующая подготовка идет по плану.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда российский лидер, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, Лукашенко сообщил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия на территорию республики. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.