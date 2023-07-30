Пропавшие два дня назад в Абакане девочки найдены

Две девочки, сестры 14 и 18 лет, пропавшие в Абакане, найдены. Об этом сообщила в субботу, 30 июля, пресс-служба главного управления МВД по Республике Хакасия.

Об исчезновении подростков в дежурную часть полиции заявили 28 июля их родители, сообщив, что накануне утром сестры ушли из дома и больше не возвращались. Они были объявлены в розыск.

«В Абакане полицейские и волонтеры искали пропавших 14-летнюю Макарову Анастасию и ее 18-летнюю сестру Макарову Дарью. <…> Благодаря слаженной работе потерявшиеся были найдены», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отмечается, что девочки найдены живыми и здоровыми. Они находились в одном из подъездов в микрорайоне МПС.

27 июля в Екатеринбурге нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку. Отмечалось, с найденным ребенком всё в порядке. До этого сообщалось, что девочка вышла из дома по улице Латвийской, и с тех пор о ее местонахождении никто не знал.