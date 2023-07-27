В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой

В Екатеринбурге нашли живой пропавшую восьмилетнюю девочку. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

«В настоящее время Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства отметили, что в целях активизации поиска девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Портал e1.ru, ссылаясь на источник, пишет, что на данный момент девочка в полиции с мамой, с ребенком всё в порядке. По сообщению местных жителей, девочку заманил в гости мужчина.

«Нашли в соседнем доме у мужчины, заманил ее собакой. Девочка была напугана», — рассказал изданию читатель, который принимал участие в поисках.

Ранее в этот день следователи начали проверку по факту исчезновения ребенка. Сообщалось, что девочка вышла из дома по улице Латвийской, с тех пор о ее местонахождении никто не знал.