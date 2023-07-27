Восьмилетняя девочка пропала в Екатеринбурге

Следователи начали проверку сообщений об исчезновении восьмилетней девочки в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило СУ СК по Свердловской области на своем сайте.

По предварительной информации, накануне утром ребенок вышел из дома по улице Латвийской и с тех пор о ее местонахождении неизвестно.

«Приметы разыскиваемой: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие», — уточнил портал E1.RU приметы девочки.

Ранее, 14 июля, в Адыгее нашли 11-летнюю девочку, пропавшую в районе Фишт-Оштеновского горного массива. Ребенок не пострадал и был передан родителям.