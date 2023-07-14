Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку

В Адыгее нашли 11-летнюю девочку, пропавшую ранее в районе Фишт-Оштеновского горного массива. Об этом 14 июля сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

«Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние удовлетворительное. Уже передана родителям. Рад, что история завершилась благополучно», — написал он в Telegram.

Он поблагодарил МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка.

Ранее в этот день Кумпилов сообщил о пропаже девочки. В ее поисках были задействованы 29 сотрудников поисково-спасательных отрядов МЧС.

До этого, 10 июля, в горах Северной Осетии в районе села Бад со склона сорвались три туриста. Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС России. На помощь пострадавшим выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

На следующий день их нашли живыми. Они находились в удовлетворительном состоянии. Им оказали первую помощь.