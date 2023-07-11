Пропавших в Северной Осетии туристов нашли живыми

В северной Осетии сотрудники МЧС прибыли к трем пропавшим ранее альпинистам, сорвавшимся со склона на перевале Комлагат. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Спасатели при дожде и тумане преодолели 10 км пути с перепадом высот почти в 2 км.

«Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь. Остальные спасатели МЧС России и волонтеры — на подходе», — говорится в сообщении.

Далее пострадавших спустят с высоты пешим порядком. Их путь будет затруднен сыпучими участками, рекой, скалами и ледником.

10 июля в горах Северной Осетии в районе села Бад со склона сорвались три туриста. Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС России. На помощь пострадавшим выехали 13 спасателей и одна единица техники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда (СОПСО) МЧС России.