Автомобиль загорелся в центре Москвы
Автомобиль загорелся около метро «Павелецкая» в центре Москвы. Как уточнили в столичном дептрансе 28 июля, ЧП произошло на Садовнической улице в районе дома 79.
На кадрах, которые публиковали очевидцы в социальных сетях, видно, что машина загорелась на проезжей части, из-под капота шли клубы дыма.
Причины возгорания уточняются. На месте работали оперативные службы города.
Движение в районе происшествия не затруднено.
Ранее, 18 июля, на юго-востоке Москвы столкнулось несколько автомобилей, в результате произошло возгорание одного из них. Данных о пострадавших не поступало.