Обменным курсом: для авиакомпаний РФ создан сервис связи «борт–земля»

Для авиакомпаний РФ создан отечественный сервис связи «борт–земля». Он позволяет обмениваться цифровыми сообщениями между экипажами и наземными службами перевозчика, передавать телеметрию и прочие данные. До введения санкций в 2022 году использовалось оборудование швейцарской компании SITA и американской ARINC, но позднее организации отказали российской стороне в доступе к своим сервисам. Теперь наземные станции и ПО перевозчикам предоставляет «Ростех». К сервису уже подключились «Аэрофлот», S7 и Red Wings. До конца года наземные станции для передачи информации будут установлены в десяти аэропортах России, сообщили в корпорации .

«Борт–земля»

Дочерние структуры ГК «Ростех» восстановили для российских авиакомпаний сервис цифровой связи «борт–земля» для обмена цифровыми текстовыми сообщениями в полете . Об этом «Известиям» рассказал представитель госкорпорации.

Речь идет о технологии ACARS — (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) — адресно-отчетной системе авиационной связи . Она применяется с 1978 года и используется для передачи коротких и простых текстовых сообщений между экипажами самолетов и наземными службами авиакомпаний или диспетчерами на аэродромах . Это происходит с помощью наземных станций по прямой радиосвязи или через спутник . Например, через ACARS можно передать информацию об основных этапах полета, данные о состоянии систем самолета в полете, технические сообщения .

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

При этом сервис — опциональный, перевозчики сами выбирают, подключаться ли к нему , пояснили в госкорпорации. Это своего рода альтернатива голосовому радиообмену с диспетчером или замена бумажного документооборота между экипажем и собственной авиакомпанией . В случае с диспетчером ACARS устраняет проблему языковых акцентов, например, при начитке метеорологической информации пилот не всегда может с первого раза понять диспетчера , сообщающего в эфир информацию о погоде, тогда как текстовое сообщение интерпретируется однозначно , пояснил собеседник «Известий» на авиарынке.

До марта 2022-го оборудование для передачи ACARS-сообщений предоставляли и обслуживали иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США) . Для этого в РФ была размещена сеть их радиостанций, а обработка авиасообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах. Но с 29 марта прошлого года сервисы стали недоступны российским перевозчикам после введения санкций в отношении российской авиаотрасли.

Дочерние компании «Ростеха» — «Азимут» и «Инфоком-Авиа» — разработали и начали устанавливать собственные радиостанции и программное обеспечение для восстановления работы , пояснили «Известиям» в госкорпорации.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Фактически всё это время — больше года — перевозчики мучались. Самолеты в небе не имели прямой связи со своими авиакомпаниями . Например, экипажи испытывали сложности с передачей телеметрии и других актуальных данных с борта. Аналогично у диспетчеров были затруднения в части корректировки действий экипажей, находящихся в полете, что могло вести к перерасходу топлива . Информация о готовности судна к полету, о том, что пассажиры загружены и груз распределен, передавалась сначала по телефону в офис авиакомпании и далее в уполномоченные инстанции в бумажном виде , — рассказал источник «Известий», близкий к одному из перевозчиков. Это существенным образом влияло на производственные процессы , добавил он.

Альтернатива голосу

Сейчас российские наземные станции размещены в нескольких аэропортах, включая Шереметьево , сообщили в «Ростехе». До конца года планируется внедрить их в десяти авиаузлах , уточнил «Известиям» гендиректор «Инфоком-Авиа» Виктор Соломенцев. А обработка данных теперь производится в российском процессинговом центре. Но для полномасштабного предоставления сервиса по всей стране необходима установка 105 таких станций .

— Сервис обеспечивает передачу всей телеметрии с борта самолета в центр управления авиакомпании, обмен экипажей и оперативных служб метеорологической и плановой информацией, необходимыми инструкциями, в том числе в критических ситуациях , — пояснил «Известиям» Виктор Соломенцев.

Сервисом уже пользуются «Аэрофлот», S7 Airlines и Red Wings , сообщили в «Ростехе». Соглашение о сотрудничестве подписано с «Россией» и белорусской «Белавиа» .

Представитель Red Wings подтвердил, что авиакомпания начала использовать отечественный сервис с июня .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Преимущество в обмене цифровыми данными и текстовой информацией состоит в минимизации рисков потери корректных данных по сравнению с «голосовым» обменом данными по радиосвязи . Полученный экипажем воздушного судна текст, например, скорректированный уже в полете маршрут, позволяет корректно передать данные в органы по организации воздушного движения (ОрВД), сэкономив время на их обработку и применение, тем самым обеспечив наиболее эффективное и безопасное использование имеющейся структуры воздушного пространства и минимизацию выбросов оксида углерода в окружающую среду , — пояснили «Известиям» в авиакомпании.

«Известия» направили запросы в «Аэрофлот», S7 и «Белавиа», а также в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково и ряд региональных аэропортов, однако компании переадресовали их в ГК по ОрВД. В госкорпорации «Известиям» лишь сообщили, что оказывают содействие в размещении станций ACARS на аэродромах страны. В настоящее время такие станции установлены в Шереметьево , добавили там.

Следующий этап

Следующим этапом с помощью станций «Ростеха» планируется восстановить и другие цифровые продукты для перевозчиков . Например, направление на борт сводок погоды по аэродрому (D-ATIS), цифровых разрешений на вылет (DCL), а также организовать обмен сообщениями между экипажами и диспетчерами на аэродромах (CPDLC), отметили в госкорпорации.

При этом, по словам источника «Известий» в авиаотрасли, знакомого с работой сервисов ACARS, внедрение российского оборудования и станций идет пока медленнее, чем хотелось бы. Но эти сервисы действительно нужны . Из-за их отсутствия пилотам приходится вручную вбивать данные плана полета в бортовой компьютер (FMC), а ранее они загружались туда автоматически через ACARS из центра управления полетами авиакомпаний (ЦУП). Соответственно, сейчас увеличилось время работы экипажа на земле .

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Что касается установленных ранее иностранными провайдерами станций, то они отключены. Можно было бы попробовать выкупить их по остаточной стоимости, но из-за санкций не ясно, будут ли иностранцы вести переговоры с российскими компаниями и как проводить платеж. Поэтому «Ростех» вынужден дублировать оборудование , — пояснил источник.

Пока российские станции установлены в Шереметьево и Домодедово , утверждает собеседник. Но этого недостаточно, так как они работают в УКВ-диапазоне, то есть в зоне прямой видимости, и даже на один крупный аэропорт нужна не одна станция, чтобы было полное покрытие сигналом .