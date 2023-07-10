Ключ на рестарт: S7 разработает собственный учебный самолет

Предприятия группы компаний S7 разрабатывают новый российский учебно-тренировочный самолет. Он рассчитан на четыре места и предназначен для первоначального обучения пилотов в России. Борт будет композитным, двигатель для него также разработает собственное КБ S7 в Рыбинске. Сегодня летные училища используют в основном западную технику, которая на 50% неисправна. Первый, пока нелетный, прототип планера планируется представить через два месяца, сообщили в компании. Эксперты прогнозируют сложности с сертификацией — требования в авиации общего назначения остаются слишком жесткими, этот процесс сможет занять от двух до четырех лет .

Учебный самолет

Российская частная авиационно-космическая группа S7 Group разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования . Об этом «Известиям» рассказал акционер S7 Group Владислав Филев.

— В Торбеево (Подмосковье. — «Известия») продолжаем инженерные работы по проекту легкого самолета. Сейчас мы решили создавать учебно-тренировочный борт для первоначальной подготовки авиационных кадров в стране, — сообщил Филев.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В 2018 году S7 уже анонсировала планы по созданию собственных легкомоторных самолетов в России. Для этого в Ступинском районе Московской области было организовано производство. Правда, тогда речь шла о сборке турбореактивного бизнес-джета Victory американской разработки компании Epic Aircraft . Эту организацию в 2012 году приобрел входящий в российскую группу провайдер услуг по техобслуживанию бортов S7 Technics. В результате сделки S7 получила лицензию на производство Victory. Тогда объем инвестиций в проект оценивался на уровне 13 млрд рублей .

В 2020 году сообщалось, что группа также планирует разработать свой небольшой грузовой самолет Greenwing .

Композитный и свой

Новый самолет сделают четырехместным с двумя пассажирскими креслами и местами для командира и второго пилота , рассказали «Известиям» в S7. Планер будет создан полностью из композитных материалов собственной лаборатории компании . Двигатель для самолета также разработает конструкторское бюро S7 в Рыбинске (Ярославская область).

— Это будет поршневой шестицилиндровый двигатель , — уточнили в компании.

Установка двигателя самолета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый образец мотора для статических испытаний будет готов в течение двух ближайших месяцев , уточнили в компании. Винт для машины на начальных этапах будет использоваться импортный, отметил собеседник. Прототип самолета в натуральную величину компания также планирует продемонстрировать осенью .

Представитель S7 подтвердил, что конструкторы группы действительно занимаются разработкой учебно-тренировочного самолета и двигателя к нему. Воздушное судно также будет предусмотрено для полетов в частных целях , уточнили в компании. Разработка ведется полностью на средства группы. Размер инвестиций там не раскрыли.

В Минпромторге отметили, что предметно говорить о проекте S7 можно будет после более детальной его проработки . В пресс-службе Росавиации не ответили запрос «Известий».

Остро необходим

О необходимости разработать в России новый учебный самолет заявляют и власти . Росавиация, как писали «Известия» в мае, сформировала свои предложения в техническое задание для Минпромторга на разработку такого воздушного судна.

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев сообщал, что имеющийся в распоряжении летных училищ парк иностранных самолетов на 50% неисправен. Речь шла о Diamond DA40/DA42, Cessna 172, L-410 .

— Основная проблема — это двигатели, и решения данной проблемы не просматривается , — сказал Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ в конце апреля.

Сборка деталей для самолета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Иркут» хочет предложить Росавиации свой модернизированный шестиместный самолет Як-118 (модернизация Як-18Т), сообщал «Известиям» производитель весной.

В федеральном Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) «Известиям» рассказали, что 21 июня там прошел круглый стол на тему бортов первоначального обучения. Свои проекты легких самолетов, помимо Як-118 «Иркута», на встрече представили НКФ «Техноавиа», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (входит в ОАК «Ростеха», представили Ил-103М), самарское НПО «Аэроволга» (самолет-амфибия Borey), «Интеравиа Ко» (И-1Л), а также компания «Проект Виктори» с бортом Tango .

— По результатам круглого стола было принято решение о целесообразности продолжения дискуссии по конструктивным особенностям самолетов, используемым при производстве материалам, бортовому оборудованию, программному обеспечению с привлечением более широкого круга специалистов , — сообщил «Известиям» представитель института.

По оценке директора КБ «Интеравиа» Алексея Тихонова, примерная трудоемкость на разработку судна такого класса составляет 250–300 тыс. нормо-часов . Учитывая, что S7 так или иначе занимается площадкой в Торбеево с 2018 года, группа уже могла потратить в общей сложности 2,5–3 млрд рублей (без учета закупки оборудования, углепластика и других материалов) , подсчитали «Известия».

Производственный комплекс Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отметил, что Владислав Филев (акционер S7 Group и авиакомпании S7 Airlines) давно увлечен темой авиастроения и его желание создать что-то свое в российском авиапроме можно только приветствовать. Учебный самолет группа создает прежде всего для собственных нужд — у S7 есть своя достаточно большая летная школа и нужно поддерживать навыки пилотирования сотрудников , продолжает эксперт.

— Предыдущий опыт создания малых бортов в России сводился к тому, что крупные конструкторские бюро (КБ) с этой задачей справлялись с трудом. Как правило, этим занимались небольшие КБ . Но проблема заключается еще и в том, что мало разработать самолет, основная сложность, как обычно, будет с его сертификацией , — предположил эксперт.

Требования сертификации в авиации общего назначения остаются слишком жесткими , система «недружественна» для маленьких самолетов, она не учитывает разницу рисков и соответственно стоимости сертификационных работ, заключил Борисов.