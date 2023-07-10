 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария призвала не применять кассетные бомбы на Украине
Мир
Прибалтика откроет воздушное пространство для учений НАТО
Мир
Додон осудил участие Молдавии в саммите НАТО в Вильнюсе
Политика
В Госдуме предрекли Зеленскому пустые обещания на саммите НАТО в Вильнюсе
Общество
Михалков рассказал о подаренном российским военным сборнике стихов отца
Мир
Axios узнал о вспышках гнева Байдена в общении с помощниками
Экономика
Лавров заявил о безрезультатных усилиях ООН по российской части зерновой сделки
Спорт
Россиянин Медведев обыграл чеха Легечку и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Политика
В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений граждан
Общество
Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими в Москве
Экономика
Путин подписал закон об антимонопольном регулировании маркетплейсов и агрегаторов
Общество
Торговая марка «Активиа» сменит название в России
/

Ключ на рестарт: S7 разработает собственный учебный самолет

На чем сегодня готовят будущих пилотов и есть ли перспективы у нового проекта
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприятия группы компаний S7 разрабатывают новый российский учебно-тренировочный самолет. Он рассчитан на четыре места и предназначен для первоначального обучения пилотов в России. Борт будет композитным, двигатель для него также разработает собственное КБ S7 в Рыбинске. Сегодня летные училища используют в основном западную технику, которая на 50% неисправна. Первый, пока нелетный, прототип планера планируется представить через два месяца, сообщили в компании. Эксперты прогнозируют сложности с сертификацией — требования в авиации общего назначения остаются слишком жесткими, этот процесс сможет занять от двух до четырех лет.

Учебный самолет

Российская частная авиационно-космическая группа S7 Group разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования. Об этом «Известиям» рассказал акционер S7 Group Владислав Филев.

— В Торбеево (Подмосковье. — «Известия») продолжаем инженерные работы по проекту легкого самолета. Сейчас мы решили создавать учебно-тренировочный борт для первоначальной подготовки авиационных кадров в стране, — сообщил Филев.

пилот в шлеме
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В 2018 году S7 уже анонсировала планы по созданию собственных легкомоторных самолетов в России. Для этого в Ступинском районе Московской области было организовано производство. Правда, тогда речь шла о сборке турбореактивного бизнес-джета Victory американской разработки компании Epic Aircraft. Эту организацию в 2012 году приобрел входящий в российскую группу провайдер услуг по техобслуживанию бортов S7 Technics. В результате сделки S7 получила лицензию на производство Victory. Тогда объем инвестиций в проект оценивался на уровне 13 млрд рублей.

В 2020 году сообщалось, что группа также планирует разработать свой небольшой грузовой самолет Greenwing.

Крупный габарит: Red Wings выходит на рынок грузоперевозок
На каких бортах будет выполнять полеты грузовой оператор компании

Композитный и свой

Новый самолет сделают четырехместным с двумя пассажирскими креслами и местами для командира и второго пилота, рассказали «Известиям» в S7. Планер будет создан полностью из композитных материалов собственной лаборатории компании. Двигатель для самолета также разработает конструкторское бюро S7 в Рыбинске (Ярославская область).

— Это будет поршневой шестицилиндровый двигатель, — уточнили в компании.

двигатель

Установка двигателя самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первый образец мотора для статических испытаний будет готов в течение двух ближайших месяцев, уточнили в компании. Винт для машины на начальных этапах будет использоваться импортный, отметил собеседник. Прототип самолета в натуральную величину компания также планирует продемонстрировать осенью.

Представитель S7 подтвердил, что конструкторы группы действительно занимаются разработкой учебно-тренировочного самолета и двигателя к нему. Воздушное судно также будет предусмотрено для полетов в частных целях, уточнили в компании. Разработка ведется полностью на средства группы. Размер инвестиций там не раскрыли.

В Минпромторге отметили, что предметно говорить о проекте S7 можно будет после более детальной его проработки. В пресс-службе Росавиации не ответили запрос «Известий».

Остро необходим

О необходимости разработать в России новый учебный самолет заявляют и власти. Росавиация, как писали «Известия» в мае, сформировала свои предложения в техническое задание для Минпромторга на разработку такого воздушного судна.

Штурвал для себя: Росавиация попросила разработать новый учебный самолет
Зачем он потребовался и какие разработки лягут в его основу

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев сообщал, что имеющийся в распоряжении летных училищ парк иностранных самолетов на 50% неисправен. Речь шла о Diamond DA40/DA42, Cessna 172, L-410.

Основная проблема — это двигатели, и решения данной проблемы не просматривается, — сказал Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ в конце апреля.

авиастроение

Сборка деталей для самолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Иркут» хочет предложить Росавиации свой модернизированный шестиместный самолет Як-118 (модернизация Як-18Т), сообщал «Известиям» производитель весной.

В федеральном Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА) «Известиям» рассказали, что 21 июня там прошел круглый стол на тему бортов первоначального обучения. Свои проекты легких самолетов, помимо Як-118 «Иркута», на встрече представили НКФ «Техноавиа», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (входит в ОАК «Ростеха», представили Ил-103М), самарское НПО «Аэроволга» (самолет-амфибия Borey), «Интеравиа Ко» (И-1Л), а также компания «Проект Виктори» с бортом Tango.

— По результатам круглого стола было принято решение о целесообразности продолжения дискуссии по конструктивным особенностям самолетов, используемым при производстве материалам, бортовому оборудованию, программному обеспечению с привлечением более широкого круга специалистов, — сообщил «Известиям» представитель института.

По оценке директора КБ «Интеравиа» Алексея Тихонова, примерная трудоемкость на разработку судна такого класса составляет 250–300 тыс. нормо-часов. Учитывая, что S7 так или иначе занимается площадкой в Торбеево с 2018 года, группа уже могла потратить в общей сложности 2,5–3 млрд рублей (без учета закупки оборудования, углепластика и других материалов), подсчитали «Известия».

сборка деталей

Производственный комплекс

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отметил, что Владислав Филев (акционер S7 Group и авиакомпании S7 Airlines) давно увлечен темой авиастроения и его желание создать что-то свое в российском авиапроме можно только приветствовать. Учебный самолет группа создает прежде всего для собственных нужд — у S7 есть своя достаточно большая летная школа и нужно поддерживать навыки пилотирования сотрудников, продолжает эксперт.

Предыдущий опыт создания малых бортов в России сводился к тому, что крупные конструкторские бюро (КБ) с этой задачей справлялись с трудом. Как правило, этим занимались небольшие КБ. Но проблема заключается еще и в том, что мало разработать самолет, основная сложность, как обычно, будет с его сертификацией, — предположил эксперт.

Всему свое вместо: авиакомпании РФ заместят импортные детали на западных самолетах
Кто этим займется и какие модификации внедрят

Требования сертификации в авиации общего назначения остаются слишком жесткими, система «недружественна» для маленьких самолетов, она не учитывает разницу рисков и соответственно стоимости сертификационных работ, заключил Борисов.

Гендиректор новосибирского «Русавиапрома» Алексей Крюков считает, что на сертификацию и запуск серийного производства нового самолета S7 понадобится около 1,5–2 млрд рублей. Что касается сроков, то на создание первого летного образца уйдет полтора-два года, а на сертификацию модели может потребоваться от двух до четырех лет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир