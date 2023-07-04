Тебе дороже: российским авиакомпаниям повышают ставки аренды самолетов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов. Об этом «Известиям» сообщил источник в одном из перевозчиков и подтвердил собеседник в ГТЛК. Речь идет об увеличении размера сборов на 30% — они повысятся для «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и «Ямала». Всего корректировка затронет контракты по 37 импортным самолетам, принадлежащим ГТЛК. В такой ситуации авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты, полагают эксперты.
Ставки растут
Государственная транспортная лизинговая компания начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из перевозчиков и подтвердил собеседник в ГТЛК. По словам первого, ставки повышают на 30%.
— Договоры действительно перезаключаем, — подтвердил источник в ГТЛК, отказавшись комментировать новые коммерческие условия.
Он добавил, что речь идет о коммерческом лизинге, то есть об импортных самолетах. Всего в России на текущий момент эксплуатируется 37 таких бортов, принадлежащих ГТЛК и ее дочерним структурам. Договоры перезаключаются со всеми клиентами, уточнил источник в этой компании.
Больше всего самолетов из этого списка эксплуатирует «Аэрофлот». По данным «Известий», речь идет о 18 бортах (без учета двух индонезийских Boeing 737, которые компания планирует получить в свой парк от ГТЛК). Также государственный лизингодатель поставлял самолеты в лизинг «России» (входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Ямалу» (принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа).
«Известия» направили запросы в указанные авиакомпании.
В пресс-службе департамента имущественных отношений ЯНАО сообщили, что не получали официальной информации от лизингодателя на этот счет. В пресс-службе ГТЛК отметили, что не комментируют индивидуальные параметры договоров, поскольку это коммерческая тайна.
Рекордный убыток
ГТЛК в 2022 году зафиксировала рекордный для себя убыток в 55,8 млрд рублей на фоне санкций и потери части флота за границей. Всего у компании оставалось за рубежом 37 самолетов, к большинству из них специалисты организации даже не могли подойти для проверки их техсостояния и обслуживания, рассказывал в начале года в интервью «Ведомостям» гендиректор GTLK Europe Роман Лядов. Другие 37 бортов находятся в России и продолжают эксплуатироваться отечественными компаниями, отмечал топ-менеджер.
Также у компании сохраняются обязательства по выплате долга и процентов перед держателями нескольких выпусков еврооблигаций ее дочерних структур — GTLK Europe и GTLK Europe Capital. Они разместили шесть выпусков общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. Но из-за блокирующих санкций Евросоюза, США и Великобритании они не имеют возможности выплачивать купоны. По информации Reuters, задолженность перед держателями евробондов уже составляет около $3,75 млрд.
В конце мая Высокий суд Ирландии, где были зарегистрированы «дочки» ГТЛК, принял решение об их ликвидации на фоне фактической блокировки заграничного бизнеса компании и исков от ее кредиторов (как иностранных, так и отечественных юрлиц). При этом материнская компания не раз сообщала, что планирует рассчитаться с кредиторами в российской юрисдикции путем выпуска так называемых замещающих бондов (заместить евробонды до начала 2024 года обязывает указ президента РФ № 430).
— Также ГТЛК планирует дополнительно приобретать самолеты для поставок их в лизинг российским авиакомпаниям, на что тоже потребуются средства, — сообщил источник «Известий» в одном из крупных перевозчиков.
Цены на билеты
Всего в России, по данным Минтранса по состоянию на 2022 год, эксплуатировалось 738 самолетов зарубежного производства. Поэтому увеличение лизинговых ставок по 37 из них эквивалентно 5% парка. В авиакомпаниях опасаются дальнейшего повышения ставок от ГТЛК, сказали «Известиям» два источника в перевозчиках.
Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что увеличение сборов может быть обусловлено не только попытками ГТЛК решить финансовые сложности.
— Несмотря на то что платежи в адрес иностранных авиапроизводителей сегодня не проходят из-за введенных западными регуляторами санкций, средства всё равно аккумулируются на счетах (в рублях). Соответственно, по мере обесценения национальной валюты растет и величина ставок. Второй причиной роста стало увеличение стоимости обслуживания находящихся в собственности ГТЛК машин на фоне удорожания поставок деталей из-за рубежа, — пояснил эксперт.
Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива, конечно, придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов, добавил Сергей Гришунин. Сопоставимого увеличения цен (на 30%) не произойдет, но на 5–7% перелеты могут подорожать по итогам года. При этом важность отрасли для обеспечения связности территории страны велика, поэтому ФАС было бы уместно проверить обоснованность предложений ГТЛК, полагает он.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев напомнил, что на лизинг приходится 20–25% от всех расходов перевозчиков, однако растут и другие издержки. Поэтому выделить именно аренду в росте расходов будет сложно. Что касается повышения цен на билеты, то авиакомпании устанавливают тарифы в первую очередь исходя из соотношения спроса и предложения, напомнил эксперт. Регулировать или контролировать ставки аренды лизинговых компаний государство точно не будет, ведь это рыночные отношения, а ГТЛК все-таки не единственный такой игрок на рынке в РФ, полагает эксперт.