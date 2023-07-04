Тебе дороже: российским авиакомпаниям повышают ставки аренды самолетов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, повышая размер ставки аренды самолетов. Об этом «Известиям» сообщил источник в одном из перевозчиков и подтвердил собеседник в ГТЛК. Речь идет об увеличении размера сборов на 30% — они повысятся для «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и «Ямала». Всего корректировка затронет контракты по 37 импортным самолетам, принадлежащим ГТЛК. В такой ситуации авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты, полагают эксперты .

Ставки растут

Государственная транспортная лизинговая компания начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов . Об этом «Известиям» рассказал источник в одном из перевозчиков и подтвердил собеседник в ГТЛК. По словам первого, ставки повышают на 30% .

— Договоры действительно перезаключаем , — подтвердил источник в ГТЛК, отказавшись комментировать новые коммерческие условия.

Он добавил, что речь идет о коммерческом лизинге, то есть об импортных самолетах. Всего в России на текущий момент эксплуатируется 37 таких бортов, принадлежащих ГТЛК и ее дочерним структурам . Договоры перезаключаются со всеми клиентами, уточнил источник в этой компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Больше всего самолетов из этого списка эксплуатирует «Аэрофлот». По данным «Известий», речь идет о 18 бортах (без учета двух индонезийских Boeing 737, которые компания планирует получить в свой парк от ГТЛК). Также государственный лизингодатель поставлял самолеты в лизинг «России» (входит в группу «Аэрофлот»), S7 Airlines и «Ямалу» (принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа).

«Известия» направили запросы в указанные авиакомпании.

В пресс-службе департамента имущественных отношений ЯНАО сообщили, что не получали официальной информации от лизингодателя на этот счет . В пресс-службе ГТЛК отметили, что не комментируют индивидуальные параметры договоров, поскольку это коммерческая тайна .

Рекордный убыток

ГТЛК в 2022 году зафиксировала рекордный для себя убыток в 55,8 млрд рублей на фоне санкций и потери части флота за границей. Всего у компании оставалось за рубежом 37 самолетов , к большинству из них специалисты организации даже не могли подойти для проверки их техсостояния и обслуживания, рассказывал в начале года в интервью «Ведомостям» гендиректор GTLK Europe Роман Лядов. Другие 37 бортов находятся в России и продолжают эксплуатироваться отечественными компаниями, отмечал топ-менеджер.

Также у компании сохраняются обязательства по выплате долга и процентов перед держателями нескольких выпусков еврооблигаций ее дочерних структур — GTLK Europe и GTLK Europe Capital . Они разместили шесть выпусков общей номинальной стоимостью $3,25 млрд . Но из-за блокирующих санкций Евросоюза, США и Великобритании они не имеют возможности выплачивать купоны. По информации Reuters, задолженность перед держателями евробондов уже составляет около $3,75 млрд .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В конце мая Высокий суд Ирландии, где были зарегистрированы «дочки» ГТЛК, принял решение об их ликвидации на фоне фактической блокировки заграничного бизнеса компании и исков от ее кредиторов (как иностранных, так и отечественных юрлиц). При этом материнская компания не раз сообщала, что планирует рассчитаться с кредиторами в российской юрисдикции путем выпуска так называемых замещающих бондов (заместить евробонды до начала 2024 года обязывает указ президента РФ № 430).

— Также ГТЛК планирует дополнительно приобретать самолеты для поставок их в лизинг российским авиакомпаниям, на что тоже потребуются средства , — сообщил источник «Известий» в одном из крупных перевозчиков.

Цены на билеты

Всего в России, по данным Минтранса по состоянию на 2022 год, эксплуатировалось 738 самолетов зарубежного производства. Поэтому увеличение лизинговых ставок по 37 из них эквивалентно 5% парка . В авиакомпаниях опасаются дальнейшего повышения ставок от ГТЛК, сказали «Известиям» два источника в перевозчиках.

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что увеличение сборов может быть обусловлено не только попытками ГТЛК решить финансовые сложности .

— Несмотря на то что платежи в адрес иностранных авиапроизводителей сегодня не проходят из-за введенных западными регуляторами санкций, средства всё равно аккумулируются на счетах (в рублях). Соответственно, по мере обесценения национальной валюты растет и величина ставок. Второй причиной роста стало увеличение стоимости обслуживания находящихся в собственности ГТЛК машин на фоне удорожания поставок деталей из-за рубежа , — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Авиакомпаниям на фоне низкого спроса на зарубежные перелеты и роста стоимости топлива, конечно, придется компенсировать возрастающие расходы повышением стоимости перелетов , добавил Сергей Гришунин. Сопоставимого увеличения цен (на 30%) не произойдет, но на 5–7% перелеты могут подорожать по итогам года . При этом важность отрасли для обеспечения связности территории страны велика, поэтому ФАС было бы уместно проверить обоснованность предложений ГТЛК , полагает он.