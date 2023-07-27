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Что должно быть в автомобильной аптечке в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Автомобильная аптечка — один из обязательных атрибутов в автомобиле. Управление любым транспортным средством, за исключением двухколесных, без ее наличия запрещено. Такое требование прописано в Правилах дорожного движения (ПДД). Что должно входить автомобильную аптечку и как изменился ее состав в 2023 году — в материале «Известий».

Для чего нужна автомобильная аптечка

Водительская аптечка нужна для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь на дороге до прибытия «скорой». Она должна быть в каждом легковом и грузовом автомобиле, общественном транспорте и мотоциклах с боковым прицепом.

Предъявить меднабор может попросить сотрудник ГИБДД. Также ее наличие и соответствие содержимого новым требованиям проверят во время техосмотра.

Важно учесть и местоположение аптечки, чтобы до нее можно было легко и быстро дотянуться. Лучше всего положить набор в бардачок или карман водительской двери. Под водительское сиденье ее класть не стоит, так как в случае аварии доступ может быть заблокирован.

В чем отличие автомобильной аптечки нового образца

До недавнего времени автовладельцы могли приобретать только готовые наборы. Но, согласно последним изменениям, покупать готовые автомобильные аптечки уже не обязательно, их можно укомплектовать самостоятельно в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения.

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Еще одно нововведение — отсутствие в наборе прежде обязательных лекарственных препаратов. В частности, анальгина, валидола, корвалола, нашатырного спирта, йода и других. Теперь их иметь не обязательно. В 2023 году в аптечка состоит исключительно из средств для оказания первой помощи.

При этом расходные материалы отличаются незначительно.

Что входит в состав автомобильной аптечки в 2023 году

Согласно действующему приказу Минздрава, возить с собой необходимо:

  • средства для остановки кровотечения: кровоостанавливающий жгут, одна штука;
  • приспособление для сердечно-легочной реанимации: маска для осуществления искусственного дыхания, одна штука;
  • две пары перчаток и масок;
  • один фиксирующий рулонный лейкопластырь шириной два сантиметра;
  • нестерильный марлевый рулон или стерильный бинт в количестве несколько штук;
  • ножницы.

Также сюда входят футляр и инструкция по оказанию первой помощи с применением этих компонентов аптечки.

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Чем можно дополнить автомобильную аптечку в 2023 году

Выбор дополнительных средств подбирается на усмотрение водителя. Это могут быть лекарства от определенных болезней, антисептики и другие растворы. Однако на посторонних применять их можно только при полной уверенности в положительном эффекте, так как ответственность за их использование несет владелец.

Кроме того, составляя аптечку, важно помнить, что после приема некоторых препаратов, например, если они содержат спирт, влияют на реакцию и зрение, садиться за руль нельзя. В противном случае можно лишиться прав.

Все медицинские изделия должны быть сертифицированы в России.

Как применять автомобильную аптечку в 2023 году

Согласно закону, оказывать первую помощь вправе только водители, имеющие необходимую подготовку или навыки.

В случае аварии или другой чрезвычайной ситуации, нужно уметь быстро определить характер травмы или причину недомогания и выбрать подходящее средство.

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Инструкцию по использованию аптечки, куда входит и алгоритм по оказанию первой медицинской помощи, можно скачать на сайте Минздрава. Однако в любом случае лучше вызвать «скорую», чтобы пострадавший получил квалифицированную помощь.

Штрафы за отсутствие автомобильной аптечки в 2023 году

Если аптечки в автомобиле нет, инспекторы имеют право сделать предупреждение за нарушение или выписать штраф в размере 500 рублей.

Причем наказание будет одинаковым как за полное отсутствие аптечки, так и отдельных ее компонентов. Также оштрафуют, если при проверке выяснится, что срок годности каких-то препаратов истек.

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