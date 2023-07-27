Что должно быть в автомобильной аптечке в 2023 году
Автомобильная аптечка — один из обязательных атрибутов в автомобиле. Управление любым транспортным средством, за исключением двухколесных, без ее наличия запрещено. Такое требование прописано в Правилах дорожного движения (ПДД). Что должно входить автомобильную аптечку и как изменился ее состав в 2023 году — в материале «Известий».
Для чего нужна автомобильная аптечка
Водительская аптечка нужна для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь на дороге до прибытия «скорой». Она должна быть в каждом легковом и грузовом автомобиле, общественном транспорте и мотоциклах с боковым прицепом.
Предъявить меднабор может попросить сотрудник ГИБДД. Также ее наличие и соответствие содержимого новым требованиям проверят во время техосмотра.
Важно учесть и местоположение аптечки, чтобы до нее можно было легко и быстро дотянуться. Лучше всего положить набор в бардачок или карман водительской двери. Под водительское сиденье ее класть не стоит, так как в случае аварии доступ может быть заблокирован.
В чем отличие автомобильной аптечки нового образца
До недавнего времени автовладельцы могли приобретать только готовые наборы. Но, согласно последним изменениям, покупать готовые автомобильные аптечки уже не обязательно, их можно укомплектовать самостоятельно в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения.
Еще одно нововведение — отсутствие в наборе прежде обязательных лекарственных препаратов. В частности, анальгина, валидола, корвалола, нашатырного спирта, йода и других. Теперь их иметь не обязательно. В 2023 году в аптечка состоит исключительно из средств для оказания первой помощи.
При этом расходные материалы отличаются незначительно.
Что входит в состав автомобильной аптечки в 2023 году
Согласно действующему приказу Минздрава, возить с собой необходимо:
- средства для остановки кровотечения: кровоостанавливающий жгут, одна штука;
- приспособление для сердечно-легочной реанимации: маска для осуществления искусственного дыхания, одна штука;
- две пары перчаток и масок;
- один фиксирующий рулонный лейкопластырь шириной два сантиметра;
- нестерильный марлевый рулон или стерильный бинт в количестве несколько штук;
- ножницы.
Также сюда входят футляр и инструкция по оказанию первой помощи с применением этих компонентов аптечки.
Чем можно дополнить автомобильную аптечку в 2023 году
Выбор дополнительных средств подбирается на усмотрение водителя. Это могут быть лекарства от определенных болезней, антисептики и другие растворы. Однако на посторонних применять их можно только при полной уверенности в положительном эффекте, так как ответственность за их использование несет владелец.
Кроме того, составляя аптечку, важно помнить, что после приема некоторых препаратов, например, если они содержат спирт, влияют на реакцию и зрение, садиться за руль нельзя. В противном случае можно лишиться прав.
Все медицинские изделия должны быть сертифицированы в России.
Как применять автомобильную аптечку в 2023 году
Согласно закону, оказывать первую помощь вправе только водители, имеющие необходимую подготовку или навыки.
В случае аварии или другой чрезвычайной ситуации, нужно уметь быстро определить характер травмы или причину недомогания и выбрать подходящее средство.
Инструкцию по использованию аптечки, куда входит и алгоритм по оказанию первой медицинской помощи, можно скачать на сайте Минздрава. Однако в любом случае лучше вызвать «скорую», чтобы пострадавший получил квалифицированную помощь.
Штрафы за отсутствие автомобильной аптечки в 2023 году
Если аптечки в автомобиле нет, инспекторы имеют право сделать предупреждение за нарушение или выписать штраф в размере 500 рублей.
Причем наказание будет одинаковым как за полное отсутствие аптечки, так и отдельных ее компонентов. Также оштрафуют, если при проверке выяснится, что срок годности каких-то препаратов истек.