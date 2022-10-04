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Походный напор: спрос на губки для остановки крови вырос в пять раз

Спросом у мобилизуемых пользуются также бинты, автомобильные аптечки и услуги центров репродукции
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Спрос на товары для оказания первой медицинской помощи растет вторую неделю подряд, рассказали «Известиям» эксперты отрасли. В аптеках разбирают не только изделия для остановки крови, но также йод, автомобильные аптечки и даже средства женской гигиены. Востребованность ряда товаров подтверждают данные ресурса «Чек индекс». Согласно им, продажи коллагеновых губок увеличились в 5 раз, перевязочных пакетов — в 3,5 раза, медицинских жгутов — почти в 2,4 раза. Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют и выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции.

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В России вторую неделю подряд наблюдается повышенный спрос на медицинские изделия для оказания первой помощи, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты отрасли. В аптеках активно скупают жгуты, другие кровоостанавливающие средства, йод и даже автомобильные аптечки. В некоторых торговых точках уже наблюдается нехватка этих изделий и лекарств, говорят в отрасли.

— Локальный дефицит этих медизделий в регионах действительно есть. Требуется время, чтобы наработать нужный объем этих товаров, — отметила в беседе с «Известиями» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. — Аптеки не были готовы к такому спросу. Этот товар присутствовал в ассортименте в небольшом количестве, ведь раньше он был востребован крайне редко. Сейчас же растет спрос даже на автомобильные аптечки, где также представлены жгуты.

Аптеки стараются сдерживать цены на предметы первой необходимости, которые сейчас оказались столь востребованы, подчеркнула эксперт.

Походный напор
аптечка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Препаратные требования: в аптеках растет спрос на жгуты и перевязочные средства
Закупки медицинских изделий первой необходимости повысились на фоне частичной мобилизации

Данные о повышенном спросе на товары для оказания первой помощи подтверждаются результатами мониторинга ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Согласно им, больше всего — в пять раз — вырос спрос на коллагеновые губки, которые используются для остановки крови. Перевязочные пакеты стали покупать чаще в 3,5 раза, медицинские жгуты — почти в 2,4 раза. Спрос на йод вырос на 75%, бинты — на 60%, стерильную вату — на 21%. Все данные относятся к первым после объявления частичной мобилизации выходным — 24–25 сентября, по сравнению с продажами 17–18 сентября.

На фоне частичного дефицита растет спрос и на другие изделия, которые можно использовать в качестве кровоостанавливающих. К примеру, средства женской гигиены — прокладки и тампоны. Мобилизованный Илья Зотов из Рязани перед явкой в военкомат решил собрать личную аптечку: антисептики, бинты, салфетки и жгут. Но в аптеках нашел далеко не всё.

— Подсказали мне, что кровь можно останавливать женскими средствами гигиены, тампонами. Их я тоже взял, но жгуты буду теперь искать в интернете, — рассказал мобилизованный «Известиям».

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Частичная мобилизация повлияла и на спрос на некоторые виды медицинских услуг, выяснили «Известия». Речь, в частности, идет о криоконсервации спермы, рассказал изданию руководитель Центра репродуктивного здоровья КДЦ МЕДСИ на Солянке Юрий Сорокин.

— В течение последней недели мы видим увеличение количества запросов на эту процедуру в среднем на 15–20%, хотя и ранее она пользовалась достаточным спросом, — отметил эксперт.

Многие банки спермы и организации по криоконсервации биоматериала, ради привлечения клиентов объявляют акции — например, предлагают бесплатное хранение спермы в первые шесть месяцев. В то же время выросла в цене экспресс-заморозка биоматериала — некоторые клиники предлагают ее по цене в два раза выше стандартной — от 19 тыс. рублей.

— В среднем же стандартная стоимость услуги составляет чуть менее 10 тыс. рублей, включая все этапы сбора материала, подготовки и криоконсервации, — отметил Юрий Сорокин.

Походный напор
банк спермы
Фото: TASS/Ranwen/Zuma

Владимир Кусинен получил повестку в военкомат 23 сентября. Он вместе со своей будущей супругой принял решение оставить свой биоматериал на хранение.

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— Мы планируем завести ребенка, но раньше никогда не думали о такой услуге, — рассказал Владимир Кусинен. — В ближайшее время мне необходимо будет направиться в учебный центр, а дальше — выполнять задачи СВО. Это опасно, и поэтому наша семья посчитала, что стоит защитить свое будущее.

Он добавил, что процедура достаточно простая, необходимо сдать анализы — кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис, после чего врач расскажет о состоянии организма. Если все показатели в норме, специалист позволит сдать биоматериал на хранение.

По словам Юрия Сорокина, сперма может храниться очень долго.

— В медицине можно применять материал, криоконсервированный 50 и более лет назад. Важно постоянно поддерживать необходимые температурные режимы и энергонезависимость, — подчеркнул эксперт.

Ранее «Известия» писали, что в последнее время вырос спрос и на услуги психологов. Так, по словам основателя и руководителя психологического центра Сергея Ланга, с учетом последних новостей число пациентов в сентябре выросло примерно на треть. К специалистам россияне обращаются из-за общего тревожного состояния, страхов за будущее и опасений в связи с неопределенностью. На этом же фоне с начала года в стране повышаются продажи антидепрессантов и успокоительных средств.

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