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Зимбабве выразила интерес стать технологическим хабом в сфере космоса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Республика Зимбабве заинтересована в том, чтобы стать технологическим хабом в космической сфере. Об этом 27 июля, выступая на саммите Россия – Африка, сообщил исполняющий обязанности гендиректора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме.

Он отметил, что в Зимбабве понимают важность устойчивого взаимодействия с российскими институтами для того, чтобы в стране появился свой технологический хаб.

«Чтобы у нас были центры для различного рода инженерных работ, для осуществления миссий, для проведения зондирования и различных других критически важных работ, связанных с космосом», — уточнил Гвеме в ходе сессии «Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения».

По его словам, для того чтобы иметь преимущество использования космических технологий, Зимбабве нужны эксперты и профессионалы в этой области. Для этого агентство страны давно работает с «Роскосмосом», имеет программы стипендий с 2021 года и проводит совместные исследовательские работы.

«Мы также инвестируем в обучение наших будущих специалистов для того, чтобы создавать инфраструктуру. Студенты Зимбабве проходят обучение здесь, в России, и заканчивают сейчас курс обучения», — добавил Гвеме.

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Ранее 27 июля корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов сообщил, что в Санкт-Петербурге начался первый день саммита Россия – Африка. Отмечалось, что на нем присутствуют все главы ключевых государств континента, кроме свергнутого накануне президента Нигера Мохамеда Базума. На саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень.

До этого, 30 июня, глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что страны Африки и Азии проявляют интерес к российским плазменным двигателям. Он отметил, что продукция калининградского предприятия, выпускающего широкую линейку подобных устройств, пользуется спросом не только в стране, но и за рубежом.

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