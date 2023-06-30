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Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Страны Азии и Африки проявляют интерес к российским плазменным двигателям. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российские компетенции в области создания малых плазменных двигателей являются одними из лучших в мире, а продукция калининградского предприятия, выпускающего широкую номенклатуру подобных устройств, пользуется спросом не только в стране, но и за рубежом, заявил Борисов.

«Сегодня в условиях санкций мы переориентировались, интерес к этим двигателям очень серьезный в странах Азии, Китая, Индии, Африки», — заявил глава корпорации и пообещал поделиться подробностями своих командировок в Африку.

До введения санкций, западные страны и компании активно сотрудничали с российскими. Калининградское предприятие, например, поставляло двигатели для формирования спутниковой группировки OneWeb, рассказал глава корпорации.

Также Борисов заявил о качественном и количественном росте спутниковой группировки РФ.

«На текущий момент она (группировка. — Ред.) составляет 225 спутников, если вы помните, 12 апреля я на встрече с вами докладывал, что группировка была в составе 185. То есть это не только количественный рост группировки, но и качественный», — рассказал Борисов.

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Ранее, 29 июня, Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» оценил программу по освоению «низкого» космоса как очень перспективную и пообещал обсудить эту тему с руководством «Роскосмоса».

12 апреля Путин заявлял о наличии собственных уникальных решений для выполнения оборонных задач и освоения космоса. Он подчеркнул, что Россия последовательно наращивает свой потенциал. Об этом говорит тот факт, что в новейшей истории уже было проведено 100 безаварийных пусков подряд, указал глава государства.

В этот же день российский лидер отдал распоряжение нарастить производство отечественных спутников для различных целей.

24 января гендиректор «Роскосмоса» сообщил, что Россия должна к 2030 году расширить свою орбитальную группировку до 1 тыс. спутников.

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