Глава ЕК поддержала отстрел волков в Европе

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддержала отстрел волков в Европе.

«Правильно, что исчезающие виды должны быть защищены. Но если в определенных районах этот вид больше не находится под угрозой исчезновения, мы должны действовать по-другому, в том числе с волком. Например, охотиться на него», — приводит ее слова газета Bild в Telegram 26 июля.

При этом издание отмечает, что в прошлом волк задрал любимого пони фон дер Ляйен. Инцидент произошел в сентябре 2022 года возле ее дома в Нижней Саксонии. Такая позиция политика по отношению к волкам может быть связана с тем эпизодом, полагает журналист Bild Ханс-Йорг Фелевальд.

Ранее, 5 апреля, волк напал на двух человек в Ленинском районе Еврейской автономной области. Обоих пострадавших госпитализировали. Ветеринарные специалисты приняли меры, чтобы не допустить распространения бешенства.