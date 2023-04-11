Волк напал на двоих человек в ЕАО

Волк напал на двух человек в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщает департамент ветеринарии при областном правительстве во вторник, 11 апреля.

Инцидент произошел еще 5 апреля, но информацию обнародовали только сейчас. Дикий зверь напал на людей в теплицах полевого сельскохозяйственного стана, расположенного в 8 км от поворота с трассы Ленинское — Биджан в сторону села Кирово. Оба пострадавших госпитализированы.

Также 6 апреля на территории этого же хозяйства волк напал на собаку, отмечает ИА EAOMedia.

Сейчас ветеринарные специалисты принимают меры, чтобы не допустить распространения бешенства.

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