Две женщины при спасении от медведя забрались на дерево на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском две местные жительницы забрались на дерево, спасаясь от медведя. Однако спуститься самостоятельно они не смогли. Им помогали сотрудники МЧС.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю, инцидент произошел в пятницу, 13 января. Женщины заметили хищника в районе озера Синичкино в окрестностях столицы Камчатки. Женщины решили залезть на дерево. Когда опасность миновала, они попытались спуститься, но не смогли. На выручку им отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

Медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас в районе, где заметили медведя, работают охотоведы.

Ранее, в середине октября, бурого медведя заметили в районе краевой больницы Петропавловска-Камчатского. Накануне этого он бродил у городской типографии.