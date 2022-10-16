На Камчатке в районе краевой больницы заметили бурого медведя
На Камчатке в районе краевой больницы бегает бурый медведь. Накануне была информация, что косолапый бродил у типографии на Кроноцкой улице, передает телеканал «Известия». Сообщений о пострадавших от хищника нет. Специалисты рекомендуют при встрече с медведем обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу.
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