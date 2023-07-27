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28 июля — День системного администратора: как пройдет праздник в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В разгар лета в России и других странах мира отмечается День системного администратора. Этот праздник приходится на 28 июля и посвящен специалистам, которые отвечают за то, чтобы в офисе всегда исправно работал интернет и сохранялись документы. «Известия» рассказывают, когда появилось торжество и как его будут отмечать в 2023 году.

День системного администратора 2023 — как появился праздник

Традиционно День сисадмина празднуется в последнюю пятницу июля. Основателем праздника считается американский системный администратор Тед Кекатос. В 2000 году он устроил первый такой день на окраине Чикаго. Это был небольшой пикник, на котором присутствовали его коллеги из компании, разрабатывающей программное обеспечение.

Идея пришлась по душе и другим компьютерщикам сначала в США, а затем и в других странах мира. Так День сисадмина стал международным праздником, в котором с каждым годом участвует всё больше людей.

Традиция прижилась и в нашей стране. Первое празднование состоялось в 2006 году в районе реки Вырки под Калугой. Тогда на нем присутствовали около 350 человек. Но уже спустя несколько лет на праздник съехались более 4 тыс. человек из России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

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День системного администратора 2023 — кого и как поздравить

Своим этот праздник считают мастера, которые управляют компьютерной системой и занимаются ее обслуживанием. В частности, обеспечивают работу локальной сети и интернета, сайтов, баз данных, техники и софта. Также к ним относятся специалисты, отвечающие за информационную безопасность, студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений.

В этот день в тесном кругу можно услышать странные тосты: за быстрый пинг и надежный коннект, за покладистых юзеров и отсутствие ламеров — так на сисадминском сленге называют «чайников», то есть людей, не умеющих обращаться с компьютером.

Учитывая, что сисадминам приходится постоянно совершенствовать свои знания и навыки, хорошим подарком для представителей этой профессии станет соответствующая литература. Так как часто приходится носить с собой комплект инструментов, альтернативой громоздким наборам может стать браслет-мультитул, который содержит всё необходимое для устранения неполадок.

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Еще одна идея для подарка — сетевой тестер. Он необходим для определения проблем, связанных с нестабильной работой сети, и сэкономит немало сил и времени.

День системного администратора 2023 — как отмечают

По традиции российские системные администраторы отметят свой праздник в Калужской области на Всероссийском слете сисадминов. Он продлится с вечера пятницы по воскресенье.

В программу слета входят шашлыки, концерт, песни у костра, а еще «отраслевые» спортивные состязания. Например, можно покидать мышку на дальность, собрать клавиатуру на скорость или сыграть в сисадминский покер.

Темой слета в 2023 году объявлены «Шпионские страсти» с участием в шпионской лотерее. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, а потом распечатать билет и показать его при въезде.

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День системного администратора 2023 — интересные факты

Истинного сисадмина обычно можно узнать издалека. Его гардероб почти полностью состоит из футболок с логотипами и слоганами производителей железа и софта, а ремень напоминает пояс Бэтмена, так как увешан непонятными для окружающих предметами.

Помимо этого у каждого уважающего работника сети есть свои тотемные животные. Так, для сисадминов операционной системы Linux таковым является пингвин Тюкс, системы OpenBSD — рыбка Паффи, системы FreeBSD — чертик Бисти.

У системных администраторов даже есть свой католический святой — Святой Исидор. Он появился после того, как в 1999 году папа римский Иоанн Павел II официально назвал его покровителем пользователей компьютера и интернета.

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