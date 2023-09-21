Калужский памятник сисадмину вошел в топ-10 самых забавных скульптур
Памятник системному администратору из Калужской области вошел в десятку самых забавных и веселых российских памятников. Рейтинг составили эксперты сервиса путешествий «Туту.ру», сообщает газета «Весть» в четверг, 21 сентября.
Арт-объект в виде перечеркнутого чайника с надписью «Повелителю софта и железа» установлен в деревне Колюпаново в окрестностях Калуги. Его история берет начало из 2010-х годов, когда в рядом с поселком проходили слеты сисадминов.
Как отмечает издание, в топ-10 также вошли следующие памятники самоизоляции в Петербурге, соленым ушам в Перми, клизме в Ставрополье, эчпочмаку в Казани, комару в Ноябрьске, компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге, огурцу на вилке в Старом Осколе, клубнике в Байкальске и коню в пальто в Сочи.
Ранее в сентябре сообщалось, что более сотни памятников отреставрируют в Красноярске. Согласно данным с портала госзакупок, в списке 115 объектов.