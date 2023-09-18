Более сотни памятников отреставрируют в Красноярске. Согласно данным с портала госзакупок, в списке 115 объектов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia в понедельник, 18 сентября.

Среди подлежащих восстановлению — памятники Астафьеву, Поздееву, Дубенскому, несколько танков у военкоматов, скульптура «Лошадь казака», несколько арок и стела с вечным огнем. Также необходимо отмыть ряд мемориальных табличек и других объектов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 21 сентября. Все работы необходимо выполнить до 30 ноября. Начальная цена контракта — 12 млн рублей.