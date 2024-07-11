12 июля — День фотографа: история и традиции праздника, как поздравить

Ежегодно 12 июля отмечается День фотографа. Праздник посвящен людям, для которых фотография остается призванием даже в век цифровых технологий. В 2024 году праздничная дата выпадает на пятницу. «Известия» собрали интересные факты о празднике, а также о том, как его отмечают в России и мире.

День фотографа в 2024 году — история праздника

Праздник ежегодно справляют в день памяти католической Святой Вероники, которая считается покровительницей фотографов. Именно она стала первой обладательницей нерукотворного отпечатка Иисуса Христа, ставшего прообразом первого снимка.

Символично, что в эту же дату в 1854 году родился основатель компании «Кодак» Джордж Истмен. Благодаря ему фотография вошла в массы и превратилась в отдельный вид искусства.

В России праздновать День фотографа стали не так давно. В 2009 году энтузиасты во главе с редактором журнала «Фотодело» предложили присоединиться к Всемирному дню фотографа, который празднуют преимущественно в Европе и США, и начать отмечать его в нашей стране. В честь международного дня был организован фестиваль в Москве. С тех пор торжество закрепилось в календаре российских праздников.

Также свой отдельный праздник есть у фотографии. Он носит название «Всемирный день фотографии» и отмечается 19 августа. Большой популярностью он пользуется и в России.

День фотографа в 2024 году — как отмечают

День фотографа пока не имеет официального статуса. Несмотря на это, его празднуют с размахом. Ежегодно к праздничной дате приурочены фестивали и выставки, творческие мастер-классы и встречи фотографов. Часто проводятся лекции и семинары для всех желающих.

Несколько лет подряд праздник массово отмечали на фестивале «День фотографа» в столичном парке «Сокольники». Победителей награждали грамотами и памятными призами. В последний раз фестиваль на этой площадке проводился более 10 лет назад. Сегодня аналогичные мероприятия организуют в других парках.

В праздник жители разных городов могут не только приобщиться к фотоискусству, но и увидеть первые снимки и фотоаппараты, проследив развитие фототехники и фотографии. Наконец, по сложившейся традиции в День фотографа принято сделать памятный снимок, рассказав о праздновании в соцсетях.

День фотографа в 2024 году — что подарить

Фотографам в этот день особенно приятно получать подарки и поздравления от близких. Поскольку профессия творческая, то к выбору презента стоит подойти креативно. Обратить внимание можно на линзболы — специальные призмы для создания необычных кадров, боксы для подводной фотосъемки, защитные чехлы от непогоды, фотофоны и другое полезное оборудование.

Также виновники торжества наверняка будут рады раритетным фотографиям в рамках, редким фотоальбомам, обучающим курсам от известных мастеров или сертификату в магазин фототехники. В дополнение можно пожелать удачных кадров, новых завораживающих мест, креативных идей и чтобы объектив камеры передавал только лучшие моменты жизни.

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