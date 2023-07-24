Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в понедельник, 24 июля, показал работу бойцов ВДВ из Тульской области, поражающих позиции Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Соледара.

«Расчет реактивной системы «Град» получил новые координаты. Тульские десантники не скупятся на боеприпасы для врага, пакет полный собираются отправить — это 40 реактивных снарядов, которые способны выжечь целое футбольное поле», — сообщает корреспондент.

Бойцы одним залпом уничтожают позиции ВСУ, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Отмечается, что реактивная система за 30 секунд работы практически раскаляется. Однако у машины, которую военные назвали «Барабулька», есть время на перезарядку.

По словам командира взвода с позывным Француз, по большей части десантники поражают площадные цели.

«Когда много противника скапливается в одном месте, тогда нас вызывают, мы едем», — пояснил он.

Командир добавил, что украинские военные пытались поразить «Барабульку», однако российским бойцам удалось вытащить машину из-под обстрела и перебазировать ее.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военные подразделения успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях. Бойцы также подавили пять опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады националистов в районе Спорного.

До этого, 23 июля, стало известно, что российская армия дала отпор ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Три вражеских танка были уничтожены в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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