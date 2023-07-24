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ВС РФ отразили атаки ВСУ на двух направлениях в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Российские бойцы отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух направлениях спецоперации. Об этом 24 июля рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях», — заявил он.

Кроме того, по словам Астафьева, подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ударами из тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» подавили пять опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады националистов в районе Спорного.

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Накануне стало известно, что российские военнослужащие дали отпор ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Армейская авиация и расчет противотанкового ракетного комплекса мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три вражеских танка в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки потери украинской армии составили около 370 военнослужащих, 24 автомобиля, шесть боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, также была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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