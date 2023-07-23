Подразделения группировки «Юг» отразили атаки ВСУ на ряде направлений

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 23 июля сообщил, что российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях.

«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, российская разведка оперативно вскрыла выдвижение украинских боевиков, бронетехника врага ВСУ была уничтожена до перехода в атаку.

По его словам, армейская авиация и расчет противотанкового ракетного комплекса мотострелков 3-го армейского корпуса уничтожили три танка ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Также артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского. Помимо этого, в районе Измайловки уничтожено 150-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б».

Накануне Астафьев сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на лисичанском, адвеевском и соледаро-артемовском направлениях.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков. Также был разбит пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Гочаровское Черниговской области и нанесен удар по складу авиатоплива в Кировоградской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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