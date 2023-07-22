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Российские военные отбили атаки ВСУ на нескольких направлениях

Военные РФ отбили атаки ВСУ на адвеевском и соледаро-артемовском направлениях
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 22 июля сообщил, что российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, адвеевском и соледаро-артемовском направлениях.

Отмечается, что украинские боевики пытались вести разведку боем и идти в атаку на ряде направлений.

«Подразделениями «Южной» группировки войск сорваны две попытки противника провести разведку боем на лисичанском направлении диверсионными группами 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — приводит его слова «Интерфакс».

Астафьев заявил, что мотострелки отразили атаки штурмовых групп ВСУ на адвеевском и соледаро-артемовском направлении.

Также расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанес удар по силам противника в районе населенного пункта Миньковка. Как указал Астафьев, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора и самоходную гаубицу «Гвоздика» вблизи Максимильяновки.

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Накануне Астафьев сообщил, что российские военные отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили объекты ВСУ, где готовились террористические акты против РФ с применением беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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