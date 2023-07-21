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Российские силы поразили предназначенные для подготовки терактов объекты ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования ударили по объектам украинских националистов, где готовились террористические акты против РФ с применением беспилотников. Цели были поражены, о чем заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 21 июля.

Он также сообщил, что армия РФ отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Золотареевка Луганской Народной Республики (ЛНР) и Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Кроме того, В районах населенных пунктов Разлив и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны», — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Также Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) около села Торское в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области и Новоселовского в ЛНР. Также были уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях (южнодонецком и запорожском. — Ред.) за сутки составили более 175-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — уточнил Конашенков.

На купянском направлении российские войска также уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

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Ранее этим днем появились кадры уничтожения украинской техники на артемовском направлении. На записи видно, как подразделения Воздушно-десантных войск РФ наносят точные удары по позициям ВСУ.

Также начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские силы нанесли удары по позициям украинской армии на купянском направлении. Кроме того, бойцы группировки сорвали попытку подразделений 32-й отдельной механизированной бригады провести ротацию на передовой недалеко от Новоселовского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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