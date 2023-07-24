В Торгово-промышленной палате назвали преимущества цифрового рубля для бизнеса

Введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками, рассказал «Известиям» 24 июля президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Как заверяют в Центробанке, комиссия для торгово-сервисных предприятий за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, тогда как ставки эквайринга для бизнеса достигают 2,5%. Таким образом, речь идет о миллионной экономии на трансакциях для российских предпринимателей. В связи с этим новая форма, скорее всего, достаточно быстро обретет популярность в деловых кругах», — объяснил он.

При этом, по его словам, бизнес, который решит перейти на цифровой рубль, должен будет пересмотреть свою структуру с акцентом на полную цифровизацию.

«Важно выделить еще один момент. Расчеты цифровой валютой обладают наибольшей степенью прозрачности, то есть отслеживать транзакции станет легче. А это, в свою очередь, должно дополнительно стимулировать обеление бизнеса в стране», — заключил Катырин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет Центробанк РФ.

18 июля коммерческий директор GIS MINING Иван Гостев рассказал «Известиям», что запуск новой формы валюты приведет к изменениям в платежном рынке России. Он считает, что цифровые рубли позволят проводить более быстрые и удобные трансакции, а также могут снизить издержки посредством использования цифровых технологий, что в итоге может привести к развитию новых сервисов и инноваций в платежной индустрии. Для россиян запуск новой валюты может означать более простой доступ к финансовым услугам, добавил он.