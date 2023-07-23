В Венгрии заявили об отказе западных компаний уходить из России

Западные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции, так как понимают, что российский рынок останется частью общемировой экономики. Об этом 22 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляция велась в эфире телеканала М1.

Он отметил, что 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, продолжили свою деятельность на территории страны.

«Из 1,4 тыс. крупнейших западных компаний лишь 8,5% ушли из России», — уточнил Орбан.

По его словам, в 2022 году иностранные предприятия заплатили в бюджет России $3,5 млрд. В связи с этим в настоящий момент предпринимается попытка «отсоединить Россию» от экономики Европы с помощью санкций для оказания политического давления на Москву. Однако Орбан выразил уверенность в том, что это не даст желаемого эффекта, так как экономика РФ связана с остальным миром, в том числе в области энергетики.

Как указал венгерский премьер, сырье из РФ покупают другие страны, пока Европа страдает от инфляции и теряет конкурентоспособность. Он уточнил, что до введения антироссийских санкций страны Евросоюза (ЕС) ежегодно платили за поставки нефти и газа примерно €300 млрд, а в 2022 году они заплатили €653 млрд. По мнению Орбана, Европа не сможет конкурировать с остальным миром, если энергоносители будут обходиться ей вдвое дороже, чем раньше.

Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной военной операции по защите Донбасса.