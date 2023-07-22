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В США назвали ловушкой сотрудничество России и Кубы

Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Фото: Global Look Press/Magdalena Miriam Tröndle
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Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури 20 июля заявил, что Россия и Китай активно налаживают связи с Кубой, создавая «ловушку» для США.

Он напомнил, что Москва наращивает дипломатические, экономические и, якобы, военные связи с Гаваной. Также недавно было восстановлено авиасообщение между странами. Помимо этого, историк выделил посещение Кубы учебным кораблем Военно-морского флота России «Перекоп».

Как отметил Сури, Куба якобы разрешила Китаю построить на своей территории «шпионскую базу» для проведения электронной разведки. Однако Пекин эту информацию отвергает.

«Военная эскалация вокруг Кубы — опасное искушение для России и сложная ловушка для США», — написал историк в статье для телеканала CNN.

Сури указал, что Вашингтон считает укрепление отношений Кубы с Россией и Китаем угрозой национальной безопасности. В связи с этим Белый дом выступает за ограничение поддержки Гаваны со стороны Москвы и Пекина.

По мнению профессора, на фоне этого существует риск повторения Карибского кризиса.

Путин назвал приоритеты сотрудничества с Кубой
И затронул в беседе с премьером островного государства тему санкционного давления Запада

Ранее, 4 июля, посол РФ в Гаване Виктор Коронелли сообщил, что автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу.

Накануне директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина сказала в беседе с «Известиями», что кубинская сторона настраивает POS-терминалы, чтобы обеспечить в них прием карт «Мир».

Первый после перерыва регулярный рейс на Кубу вылетел из Москвы 1 июля. Как рассказали «Известиям» пассажиры, для многих возобновление авиасообщения было желанным. О том, что регулярное авиасообщение между странами возобновляется, стало известно 19 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что авиационное сообщение возобновляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что Куба — ключевой партнер России в Центральной Америке.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.

20 мая Чернышенко заявил о намерении Москвы развивать сотрудничество с Гаваной в агропромышленном комплексе. Также он обратил внимание на то, что главное взаимодействие РФ и Кубы приходится на энергетику.

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