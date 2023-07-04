Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу

Автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу. Об этом 4 июля сообщил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

«Наши производители заинтересованы, но посольство в этих переговорах не участвует. Это не наша зона ответственности. Переговоры ведутся», — сказал он ТАСС.

Посол отметил, что на Кубе используются Lada Vesta, Lada Granta, «Нива» и «КамАЗ»

«Наша техника здесь востребована, ее помнят, она пользуется популярностью» — добавил Коронелли.

Ранее, 12 июня, гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания собирается в 2023 году экспортировать до 15 тыс. автомобилей Lada. В 2024 году планируется экспортировать около 50 тыс. автомобилей.

16 марта Ульяновский автозавод сообщил, что Боливия станет первой страной Южной Америки, которая перейдет на расчеты в рублях за поставляемые автомобили компании. Новая форма оплаты упростит взаимодействие с боливийской стороной и в обозримом будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, отметили в компании.

До этого, 1 декабря, Соколов рассказал, что в рамках экспорта АвтоВАЗ намерен поставить машинокомплекты в казахский Костанай. Кроме того, предприятие рассмотрит новые возможности выхода на рынки Белоруссии и других стран СНГ.