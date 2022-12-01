АвтоВАЗ рассказал об экспортных планах на 2023 год

Компания «АвтоВАЗ» намерена поставить на экспорт в 2023 году около 20 тыс. автомобилей. Об этом 1 декабря рассказал глава предприятия Максим Соколов

«Вообще, у нас в планах следующего года заложено около 20 тыс. автомобилей на экспорт», — цитирует Соколова ТАСС.

В рамках экспорта АвтоВАЗ намерен поставить машинокомплекты в казахский Костанай. Кроме того, предприятие рассмотрит новые возможности выхода на рынки Белоруссии и других стран СНГ.

Среди самых отдаленных точек своего экспорта АвтоВАЗ рассматривает новые рынки в Африке, сообщил Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник».

30 ноября научно-производственный центр «Пружина» из Ижевска стал поставщиком АвтоВАЗа.

Компания «Пружина» приступила к отгрузке элементов подвески для Lada Granta Classic и Lada Granta Sport. Также предприятие получило статус поставщика пружин для Lada Vesta. Кроме того, НПЦ «Пружина» активно осваивает сегмент вторичного рынка, выпуская запчасти для моделей Priora/Kalina, а также внедорожников Lada и «УАЗ». Выпускаемая продукция проходит полный цикл испытаний, отвечающей международному стандарту автомобилестроения IATF 16949.