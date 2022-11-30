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Научно-производственный центр «Пружина» стал поставщиком АвтоВАЗа

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Фото: пресс-служба НПК «Объединённая Вагонная Компания»
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НПЦ «Пружина» стал единственным поставщиком пружин для производства отечественных автомобилей Lada. Об этом 30 ноября сообщил портал Quto.

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Компания «Пружина», которая находится в Удмуртской республике, приступила к отгрузке элементов подвески для Lada Granta Classic и Lada Granta Sport. Также «Пружина» получила статус поставщика пружин для Lada Vesta.

Кроме того, НПЦ «Пружина» активно осваивает сегмент вторичного рынка, выпуская запчасти для моделей Priora/Kalina, а также внедорожников Lada и УАЗ.

Специалисты завода рассказали, что пружины изготавливаются по технологии холодной навивки из высокопрочной пружинной проволоки. Такая технология позволяют полностью заместить продукцию иностранных аналогов, применявшихся ранее. Выпускаемая продукция проходит полный цикл испытаний, отвечающей международному стандарту автомобилестроения IATF 16949.

29 ноября группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на АвтоВАЗе находятся до 9 тыс. некомплектных автомобилей Lada Granta. По информации сообщества, у новых автомобилей в подавляющем большинстве отсутствовал электроусилитель рулевого управления.

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